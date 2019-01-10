مفاجأة.. تأجيل – وربما الغاء – زيارة اسماعيل هنية إلى موسكو بتحريض من سلطة عباس وحكومة نتنياهو معاً

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، أنّ وزارة الخارجية الروسية أبلغتهم بنتيها تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى موسكو، وحرصها على إتمامها في وقتٍ لاحق.

وقال أبو مرزوق في تغريدةٍ له على “تويتر” اليوم الخميس، إنّه جرى اتصال هاتفي مع ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس بوتن للسلام ونائب وزير الخارجية الروسي، جرى فيه الحديث حول تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على موقف روسيا الثابت من قضيتنا الوطنية.

وأضاف: أنّه تم طلب تأجيل زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة لوقت أخر لانشغال وزير الخارجية “مع حرصهم على إتمامها”.

ومن جانبها أعلنت السفارة الفلسطينية في موسكو، اليوم الخميس، عن إلغاء زيارة زعيم حركة “حماس” إسماعيل هنية، إلى موسكو.

وقال السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، لوكالة “سبوتنيك”، وفقا للمعلومات الواردة من وزارة الخارجية الروسية، تم إلغاء زيارة هنية إلى موسكو والمقررة 15 من الشهر الحالي، ولا نعلم متى ستتم الزيارة بالتحديد.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن زعيم حركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية، سيزور موسكو يوم 15 يناير/ كانون الثاني، وسيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه “سيجري مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

يشار إلى أنّ دعوة موسكو هنية لزيارتها واجهت ضغوطاً شديدة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لمنعها وسط إصرار روسي على إتمامها.