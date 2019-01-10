عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في الأردن عبر معبر نصيب/ فيديو

عادت امس الاربعاء دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمي الأزرق والزعتري في الأردن إلى سورية، عبر معبر نصيب جابر الحدودي إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وتعد الدفعة البالغة نحو130 شخصا التي عادت امس بشكل جماعي الأكبر منذ افتتاح معبر نصيب الحدودي، حيث أسهمت الإجراءات والتسهيلات الحكومية السورية في عودة المهجرين إلى منازلهم في بلداتهم التي عاد لها الأمن والاستقرار إليها.

وبين العقيد مازن غندور رئيس مركز هجرة نصيب في تصريح لـ سانا أنه “فور العلم من الجانب الأردني بوجود دفعة جديدة من المهجرين المقيمين في المخيمات في الأردن قامت المحافظة بتجهيز الحافلات الحكومية والسيارات الشاحنة في النقطة الفاصلة بين الحدود السورية والحدود الأردنية لنقل هؤلاء المهجرين وأمتعتهم إلى حيث يرغبون.

ولفت غندور إلى أن عدد السوريين المهجرين العائدين بتذاكر مرور مؤقتة إلى بلداتهم وقراهم بلغ 7000 مهجر منذ افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي حتى اليوم في حين بلغ عدد السوريين القادمين عبر المركز أكثر من 125 ألفا.