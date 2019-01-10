عتاب الاحباب بين احلى نجوم لبنان.. نجوى كرم وإليسا

تصفية القلوب بين الفنانتين ​إليسا​ و​نجوى كرم​ ليس أمراً غريباً عنهما كونهما فنانتان راقيتان ويكنان الاحترام والمحبة لبعضهما، فبعد أن قامت إليسا بالمباركة لنجوى بتوقيعها عقد شراكة مع روتانا عبر منشور قالت فيه: “مبروك رجعتك لروتانا.. وانشالله بتتوفقي بكل أعمالك. روتانا ما بتحب إلا الناجحين”، ها هي نجوى كرم تعلق عليه وتتوجه لإليسا متمنية لها دوام الصحة فكتبت :”الله يبارك فيكي وتكون الصحة تاج عراسك”.

إشارة إلى أن الفنانتين المحبوبتين كانتا أثارتا الجدل في وقت سابق حيث عتبت إليسا على نجوى لعدم الاتصال بها أو زيارتها بعد كشف إليسا إصابتها بمرض السرطان واكتفائها بتغريدة لكن نجوى بررت الأمر في مؤتمرها الصحافي لدى توقيع عقدها مع روتانا بأنها أردات من كتابة التغريدة أن يكرر المتابعون تمنيهم لها بالسلامة ولو كانت تعلم أنها ستزعل لكانت زارتها.