اخلاء عائلة جراء سقوط سقف منزلها (الزينكو) في بلعما

قرر مدير قضاء بلعما الدكتور مؤيد القاضي اخلاء عائلة في قضاء بلعما جراء سقوط سقف البيت “الواح زينكو” نتيجة الامطار الغزيرة والرياح الشديدة ما شكل خطرا على أصحاب المنزل.

وشكل القاضي لجنة لمتابعة الموضوع تضم مساعد رئيس مركز أمن بلعما الرائد سعيد بني ملحم ورئيس بلدية بلعما ومندوب الدفاع المدني ومندوبة التنمية الاجتماعية وضابط الشرطة المجتمعية ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الأسرة والطفولة، حيث عملت اللجنة على إخلاء العائلة من المنزل وترحيلها لمبنى الجمعية لحين تأمينها بمسكن آخر حفاظا على ارواحهم وتأمينهم بمساعدات فورية والاحتياجات الضرورية للعائلة.

واكد القاضي ان تشكيل هذه اللجنة يأتي حرصا على سلامة المواطنين في مثل هذه الظروف الجوية القاسية التي تسود المنطقة والعمل على تقديم المساعدة لهم.