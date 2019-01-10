أردوغان ينحدر من مهاجمة رؤساء الدول الى التهجم على ممثلة تركية

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوماً عنيفاً على الممثلة دنيز شاكر، بدعوى إهانتها فتيات محجبات.

أردوغان، وخلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، وصف دنيز بـ”الفاشية”، مضيفا: “ما اسم الإساءة التي قامت بها؟ بما أنها ممثلة، فقد أثبتت حقيقتها المسمومة عندما فعلت ما فعلته مع الفتيات المحجبات”.

وأضاف أن “هجومها على بناتنا فقط لأنهنّ محجبات دليل على أنّها فاشيّة في أكثر أوضاعها انحطاطاً”.

وشدد أردوغان على رفضه التعرض إلى حرية الآخرين، قائلا إن ما قامت به دنيز شاكر يشبه العقلية السائدة لدى حزب الشعب الجمهوري، من ناحية التدخل في حياة الناس.

وقال أردوغان إن مبادئ حزب الحرية والعدالة تدفع نحو الحفاظ على حرية الآخرين، وعدم التعدي عليها.

وحققت السلطات التركية مع دنيز شاكر، بعد دخولها أحد المقاهي بحالة سكر شديد، ووجدت سبع فتيات محجبات، لتقوم بكيل الشتائم لهن، والقول إنكن “في تركيا وليس السعودية”.

وقال تلفزيون “سي أن أن ترك”، إن الفتيات تقدمن بشكوى رسمية ضد دنيز، لقيامها بتوجيه الإهانات لهن، وتصويرهن دون إذن.

وتعد دنيز ساكر من أبرز الممثلات المثيرات للجدل في تركيا، وأشيع قبل شهور عن طردها من أحد المسلسلات بسبب كثرة مشاكلها وخلافاتها مع الآخرين.