آخرهم المطرب الجزائري هواري.. ضحايا عمليات التجميل من الفنانين العرب

توفى يوم الاثنين الماضي مطرب الراي الجزائري “هواري المنار” نتيجة خضوعه لعملية تجميل لشفط الدهون فى إحدى العيادات الخاصة بمنطقة “سيدى يحيى” فى العاصمة الجزائرية.

سعاد نصر

وفاة منار، لم تكن الأولى التى تسبب الوفاة بين نجوم عالم الفن، فقد سبقه العديد من النجمات، لعل أبرزها الفنانة الراحلة سعاد نصر، فى عام 2006 دخلت سعاد فى غيبوبة واستمرت فيها لمدة طويلة بسبب إعطائها جرعة مخدر خاطئة، تمهيدا لعملية شفط الدهون، لكنها توفيت فى اوائل عام 2007 متأثرة بجرعة “البنج” الزائدة.

ناهد شريف

الفنانة ناهد شريف، كانت هى الأخرى ضحية لعمليات التجميل، فى عام 1973 حصلت الفنانة الراحلة على بطولة فيلم “ذئاب لا تأكل اللحم”، فأرادت أن تقوم بعملية لتكبير ثدييها حيث إن معظم مشاهد الفيلم صورتها وهى عارية تماماً، وبعد فترة من العملية أُصيبت بأعراض صحيّة غامضة وبعد عدّة فحوصات تبين أنها أصيب بسرطان الثدى وانتشر فى باقى جسدها، وسافرت إلى لندن وباريس للعلاج لكن بدون فائدة، وتوفيت عام 1981 فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

فايزة أحمد

من ضمن ضحايا عمليات التجميل، الفنانة والمطربة فايزة أحمد، التى توفيت متأثرة بسرطان الغدد اللمفاويّة، بسبب عمليّة تكبير خدودها، حيث كانت تشكو من نحافتها الشديدة للغاية ولم تنجح فى زيادة وزنها، لتقترح عليها صديقة لها من إجراء عملية تكبير الخدود، لكنها تتوفى بعدها بأشهر قليلة بسبب العملية التجميلية عام 1983.

مها الجابرى

من ضمن ضحايا عمليات التجميل، المطربة السورية مها الجابرى، التى كانت تتمتع بصوت عذب وشجى، وتعتبر هى الفنانة الأولى فى بلادها تقوم بعمليّات التجميل لتحسين شكلها، ورغم عدم حاجتها لذلك أقدمت على إجراء عملية شد جلد وجهها، لكنّها تعرّضت لجرعة بنج زائدة، نتج عنها دخولها فى غيبوبة طويلة ثم توفّيت بعدها عام 1983.