هزلت.. تركي آل الشيخ يشجع السعوديات على دخول مجالات الترفيه

نشر رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طلب فيها الدعم والنصيحة لتطوير هيئة الترفيه بالمملكة.

ودعا آل الشيخ، اليوم الأربعاء، البنوك المحلية والأجنبية للاجتماع معه بخصوص تمويل مشاريع جديدة.

وقال: “هدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفية، وأدعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل”.

وأضاف: “باب هيئة الترفية مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة”.

وحث آل الشيخ النساء في السعودية على المشاركة بالأفكار والاقتراحات لتطوير مجال الترفيه بالمملكه، قائلا: “سندعم المبدع فيكم”.

وتعكف السعودية على سلسلة مشاريع تدعمها الدولة لتشجيع أنشطة الترفيه العامة بعد قيود اجتماعية صارمة ظلت مفروضة لعقود.