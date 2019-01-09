نانسي عجرم تهاجم الحكومة اللبنانية لتقاعسها في مواجهة العاصفة الثلجية

شنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، هجوما على حكومة بلادها، في تعاملها مع العاصفة الثلجية نورما، التي تضرب البلاد منذ أكثر من 70 ساعة.

وغردت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بهالبرد وهالعاصفة إللي ما بترحم ما فيي، إلا ما فكر بالناس البردانين بالمخيمات بالناس الغرقانين مع سياراتن ع الطرقات، بالناس إللي فاتت الماي ع بيوتن بفكر وبسأل: وين هالناس ووين الدولة”.

وا​ستنادا إلى مصلحة الأرصاد الجوية في مديرية الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، فإن لبنان دخل في المرحلة الثانية من العاصفة “نورما”، والتي تعتبر الابرد خلال العاصفة التي تنتهي صباح اليوم الأربعاء، وتجاوزت الرياح ابتداء من ظهر اليوم 90 كيلومتر في الساعة، وهي من المرات النادرة التي تحصل في لبنان، وفقا لموقع القوات اللبنانية.

وأشار، محمد كنج، من مصلحة الأرصاد الجوية البنانية، إلى “أن هذه العاصفة الثلجية تشبه إلى حد ما العاصفة التي حدثت في لبنان عام 2015، أما بالنسبة للمتساقطات فإنها أقرب إلى ما حصل في لبنان بين عامي 2012 و2013.

وبلغت كمية المتساقطات حتى اليوم 8 يناير/كانون الثاني من عام 2019 في بيروت 451,8 ملليمتر، في حين كانت الكمية في العام الماضي 206,9 ملليمتر. أما في مدينة طرابلس فقد بلغت الكمية 687,9 ملليمتر، مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت 313 ملليمتر، ووصلت كمية المتساقطات في مدينة صور الى 432,9 ملليمتر”.