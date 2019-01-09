تجدد تساقط الثلوج بعجلون واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم واجواء مستقرة غداً

تجدد تساقط الثلوج بكثافة منذ ساعات صباح اليوم الاربعاء على المناطق المرتفعة في محافظة عجلون بينما تشهد باقي المناطق امطارا غزيرة مصاحبة للبرد والرياح الشديدة .

وقال رئيس لجنة السلامة العامة والدفاع المدني محافظ عجلون علي المجالي ان غرف العمليات الرئيسية والفرعية في المحافظة في متابعة مستمرة للأحوال الجوية السائدة، مؤكدا أهمية تعامل المواطنين مع التحذيرات الجوية بجدية وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم .

وستبقى المملكة اليوم تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة جداً، وتنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع استمرار سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية يصحبها تساقط زخات من البرد أحياناً، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متقطعة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح غربية نشطة السرعة. وتضعف مساء اليوم واثناء الليل فرصة الهطول وتتناقص كميات الغيوم وتستقر الأجواء مع الساعات الأولى من الليل، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية ترتفع درجات الحرارة قليلاً غدا، لتسود أجواء مستقرة بوجه عام مع بقائها باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 7- صفر درجة مئوية والمناطق الشمالية 8 – 1 والمناطق الجنوبية 5 – (-2) فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 19 والصغرى 7 درجات مئوية.