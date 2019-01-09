المؤتمر العام للاحزاب العربية ينعى المناضل الفلسطيني عباس الجمعة

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية المناضل الفلسطيني عباس الجمعة “أبو أسامة”.

وجاء في بيان اصدرته الامانة العامة وحمل توقيع قاسم صالح ما يلي ..

رحل المناضل عباس الجمعة أحد رجالات المقاومة الفلسطينية عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، الذي أمضى حياته في العمل لأجل استعادة أرض فلسطين ومقدساتها كل فلسطين وكل حبة تراب مغتصبة، وكان الفقيد الكبير أبو أسامة شجاعاً في مواقفه، عاملاً ومشاركاً في المؤتمرات الشعبية العربية رافعاً لواء القضية الفلسطينية رافضاً جميع الصفقات والمشاريع التي تهدف إلى تصفيتها مصراً على التمسك بخيار المقاومة ومجاهداً في صفوفها حتى الرمق الأخير.

إن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ تنعى المناضل عباس جمعة، فإنها تتقدم من أسرته ومن الرفاق في جبهة التحرير الفلسطينية قيادة وكوادر وإلى عموم الشعب الفلسطيني بالتعزية، وتؤكد السير على خطاه والاستمرار في المقاومة حتى استعادة جميع الحقوق القومية المغتصبة وتحرير فلسطين كل فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ورفع العلم الفلسطيني في سماء القدس.