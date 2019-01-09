أستراليا تلمح إلى إمكانية منحها السعودية الهاربة رهف القنون حق اللجوء

ألمح وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت اليوم الأربعاء إلى أن حكومته قد تمنح الشابة السعودية الفارّة رهف القنون حقّ اللجوء الإنساني، لاسيما وأنها صارت في عهدة موظفي الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوزير قوله: “ليس هناك تعامل خاص مع هذه القضية، فيما لا أحد يريد أن يرى شابة تعاني من ضائقة، ومن الجلي أنها وجدت الآن ملاذا آمنا في تايلاند”.

جاء هذا التصريح غداة إعلان مسؤول أسترالي أن كانبيرا “ستدرس بعناية” طلب لجوء الشابة رهف القنون البالغة 18 عاما والتي أوقفتها تايلاند في مطار بانكوك لإعادتها إلى السعودية التي فرّت من أهلها فيها.

ووضعت المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القنون تحت حمايتها، في قضية أثارت اهتماما عالميا.

وكانت السلطات التايلاندية قد اعلنت أن والد هذه الشابة السعودية الهاربة قد وصل ونجله إلى بانكوك للقائها.

وأوضح رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية وراتشات هاكبارن أنه يتعين على والد رهف محمد القنون وشقيقها الانتظار لمعرفة إن كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستسمح لهما بلقائها أم لا.

وقالت المفوضية الأممية امس الثلاثاء إنها تدرس قضية القنون، في حين تعرب منظمات حقوقية عن قلقها لمصيرها.

وكتبت إحدى المدافعات عن رهف: إذا كنت ترغب في معرفة درجة الخطر المحدق برهف، ليس عليك سوى أن تتحقق من كمية التغريدات السعودية التي تدعو إلى شنقها. والدها وشقيقها الآن في تايلاند. ومهما قدما من ضمانات، لا تصدق كلمة واحدة. سوف يتغير كل شيء إذا أعادوها إلى المنزل.

وطالب مشرعون وناشطون في أستراليا وبريطانيا حكومتي بلديهم بمنح القنون حق اللجوء بعدما سمحت لها تايلاند بدخول أراضيها في وقت متأخر من امس الاول الاثنين بعد 48 ساعة قضتها في مطار بانكوك في ظل التهديد بترحيلها.