٧ مراتب للنساء مقابل ٩ للرجال في جائزة البوكر العالمية للرواية العربية

حصلت النساء لأول مرة في تاريخ الجائزة العالمية للرواية العربية على7 مراتب في قائمتها الطويلة لدورتها الحالية 2019.

وتتضمن القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة بين يوليو/تموز 2017 وحتى يونيو/حزيران 2018، حيث جرى اختيارها من بين 134 رواية ترشحت للجائزة.

وفازت النساء بسبع مراتب في حين حصد الرجال 9 مراتب.

وتتراوح أعمار الفائزين بين 43 و79 عاماً، من 9 جنسيات.

وتلقي الأعمال المختارة الضوء على تاريخ المنطقة العربية وتراثها الثري، وتتطرق إلى قضايا إنسانية هامة، منها وصمة الفقر وصدمة الموت والاضطهاد وأهمية حماية العائلة والوطن.

وشهدت دورة العام 2019 من الجائزة وصول 10 كتاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة، وهم: محمد أبي سمرا، وإيمان يحيى، وجلال برجس، وحجي جابر، ومبارك ربيع، وكفى الزعبي، والحبيب السائح، وعادل عصمت، ومحمد المعزوز، وميسلون هادي.

ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم 6 سبق أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة، هم: أميمة الخميس (عن رواية الوارفة، مرشحة للقائمة الطويلة 2010)، و”هدى بركات” (عن رواية ملكوت هذه الأرض مرشحة للقائمة الطويلة 2013)، و”إنعام كجه جي” (مرشحة للقائمة القصيرة مرتين عن رواية الحفيدة الأمريكية 2009 وطشّاري 2014)”.

وكذلك “واسيني الأعرج” (مرشح ثلاث مرات للقائمة الطويلة عن رواية البيت الأندلسي 2011 وأصابع لوليتا 2013 ورماد الشرق: الذئب الذي نبت في البراري 2014، و”مي منسّى” (مرشحة للقائمة القصيرة عن رواية أنتعل الغبار وأمشي 2008)، والتي أشرفت في العام 2013 على ندوة الجائزة (ورشة إبداع)، و”شهلا العجيلي” (المرشحة للقائمة القصيرة عن رواية سماء قريبة من بيتنا 2016) والتي شاركت في ندوة عام 2014.

وتم اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة “شرف الدين ماجدولين”، أكاديمي وناقد مغربي مختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة، وكذلك “فوزية أبو خالد”، شاعرة وكاتبة وأكاديمية وباحثة سعودية في القضايا الاجتماعية والسياسية، و”زليخة أبوريشة”، شاعرة وكاتبة عمود وباحثة وناشطة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان من الأردن، و”لطيف زيتوني”، أكاديمي وناقد لبناني مختص بالسرديات، و”تشانغ هونغ يي”، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.