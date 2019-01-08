مثلما اخترق الرئيس السوداني الحصار على سوريا.. يفعل الرئيس العراقي مع قطر

كاتب تركي يعلن ان "هاسبل" مديرة المخابرات الامريكية بكت مع مترجمتها لدى سماعهما شريط قتل خاشقجي/ فيديو
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