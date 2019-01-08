اتحاد المحامين العرب يهنئ الرئيس الاسد بسحق الهجمة الارهابية التي استهدفت سوريا جراء تمسكها بالثوابت القومية
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طيران الخليج البحريني يطلق ثلاث رحلات جوية بين البحرين ودمشق

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