الشرطة التركية تزيل لافتات اللغة العربية من محلات اللاجئين السوريين

أفادت صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة البلدية أزالت لافتات اللغة العربية من المحال التجارية التي يديرها السوريون ببلدة قهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وبحسب صحيفة “زمان التركية”، فأن رئاسة شرطة بلدية قهرمان مرعش أجرت مؤخرا دوريات رقابية على هذه المحال على خلفية تزايد المحال التجارية التي تحمل لافتات باللغة العربية بمركز المدينة، موضحة أنه تم خلال الدوريات إزالة اللافتات الإعلانية المكتوبة باللغة العربية التي لا تتوافق مع المعايير البلدية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة شرطة البلدية بمدينة قهرمان مرعش “أيوب كاراتاش”، قوله، إن اللوحات التي تم إزالتها مخالفة لبنود قانون قبول وتطبيق الأبجدية التركية وقانون استخدام اللغة التركية إجبارًا في الورش الاقتصادية ومعاير قواعد اللافتات الصادرة عن معهد المعايير التركية والمستخدمة في المؤسسات والهيئات.

ولفتت الصحيفة الى أن السلطات بمدينة شانلي أورفا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين فرضت على أصحاب المحال التجارية والورش من السوريين استخدام الأبجدية التركية بنسبة 60 في المئة على الأقل باللوحات المكتوبة باللغة العربية.

وأشارت الصحيفة ايضا إلى إزالة السلطات التركية للافتات المحال التجارية التي لم تلتزم بهذا الشرط في العديد من المدن التركية، موضحة أن الإحصاءات الرسمية تؤكد وجود نحو 4 مليون لاجئ سوري داخل الأراضي التركي.