هيئة الإعلام تدعو المطبوعات الورقية والالكترونية لتجديد تراخيصها

دعت هيئة الإعلام الحاصلين على رخص مطبوعات صحفية يومية وغير يومية والمطبوعات الالكترونية (المواقع الاخبارية الالكترونية ) الى تجديد تراخيص مطبوعاتهم.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، ان المطبوعات كافة ملزمة بتجديد رخصها السنوية خلال اسبوع من تاريخ انتهاء الرخصة، في حين ستعتبر الرخصة ملغاة بحال عدم الالتزام بالتجديد.

وكانت الهيئة اعلنت عن ان عدد المطبوعات الصحفية الورقية المرخصة بلغت 31 مطبوعة موزعة على : 10 مطبوعات صحفية ورقية يومية، 17 اسبوعية، 3 شهرية، وواحدة سنوية، فيما بلغ عدد المطبوعات الالكترونية المرخصة حتى نهاية العام الماضي 2018 نحو 182 مطبوعة الكترونية.