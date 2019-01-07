مكافحة المخدرات تضبط مروجاً لهذه السموم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ضبطت كوادر دائرة مكافحة المخدرات شخصاً روج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة مادبا.

وفي التفاصيل، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن جهود مكافحة النشاطات المتعلقة بترويج وبيع المواد المخدرة تتابع كافة الطرق والوسائل التقليدية والحديثة التي يعمل بها مروجو هذه السموم، وأن الرقابة على كافة أشكال الترويج تتم من خلال فرق متخصصة من نشامى إدارة مكافحة المخدرات، مشيراً أنه تم ضبط أحد مروجي المخدرات في محافظة مأدبا والذي استغل أحد مواقع التواصل الاجتماعي لترويج وبيع المواد المخدرة داخل المملكة.

وبحسب الناطق الإعلامي فإنه وبمتابعة ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض مستخدميها بهدف الترويج للمواد المخدرة أو طلب الحصول عليها، فقد تمكنت إحدى فرق مكافحة المخدرات من جمع معلومات حول قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي لترويج وبيع المواد المخدرة.

وأعلن المروج عن توفر مواد مخدرة بحوزته واستعداده لبيعها مع خدمة التوصيل إلى أي مكان في العاصمة، واضعا رقم هاتف محلي للتواصل معه عبر تطبيق الواتس أب، وبمتابعة هذه المعلومات تم إلقاء القبض على ذلك الشخص وبحوزته كمية من المواد المخدرة، والتحقيقات مستمرة .