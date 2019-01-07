مربعانية شديدة هذا العام.. طقس بارد اليوم ومنخفض جوي ماطر ومثلج مساء الغد

تكون الأجواء اليوم باردة وغائمة جزئياً بوجه عام، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت، مع سقوط زخات من المطرعلى فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تستمر الأجواء غدا باردة وغائمة جزئياً، مع فرصة لسقوط زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتتحول الأجواء إلى غائمة في أغلب المناطق، وتهطل الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى واجزاء من جنوب وشرق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات أثناء الليل في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 50-60 كم/الساعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز في بعض المناطق 75 كم/الساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الاربعاء حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً بوجه عام، مع سقوط زخات متفرقة من المطر في ساعات النهار في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية، ومع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتستقر الاجواء تدريجيا، ويتوقع في ساعات الليل المتاخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبيلة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا اثناء النهار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 10 – 3 درجات مئوية والمناطق الشمالية 10 – 4 والمناطق الجنوبية 8 – 1 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 20 والصغرى 8 درجات مئوية.