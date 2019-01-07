ضبط شخص في إربد بحوزته مجموعة من القطع الأثرية

ضبط العاملون في قسم وقائي أمن محافظة اربد شخصا بحوزته مجموعة من القطع التي يعتقد إنها أثرية وذات قيمة تاريخية, حيث أرسلت المضبوطات لدائرة الأثآر العامة لتحديد قيمتها التاريخية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان اليوم الاثنين ان العاملين في قسم أمن وقائي محافظة اربد تابعوا منذ أيام معلومات وردت إليهم حول حيازة أحد الأشخاص لمجموعة من القطع الأثرية داخل منزله في منطقة حوارة في محافظة اربد.

وأضاف أنه جرى بعد التأكد من المعلومات تفتيش المنزل بالطرق القانونية حيث تم ضبط القطع الأثرية وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.