سيدة سورية باسلة تقول لرؤوس المعارضة على قناة اخوانية تبث من إسطنبول: أنا مع بشار الأسد/ فيديو

تعرضت سيدة سورية باسلة لانتقاد وهجوم جماعي خلال “شو” على قناة “مكملين” الاخوانية تبث من إسطنبول، استضافت عددا من قادة المعارضة السورية للتنديد بما يسمونه “جرائم بشار الأسد” بحق شعبه.

ولم يتوقع مذيع الحلقة الذي جمع في برنامجه لاجئين سوريين معارضين أن تخرج سيدة سورية عن الإجماع لتقول “أنا مع بشار الأسد وكنا مبسوطين”.

تصرف هذه السيدة الوطنية التي قالت إنها من مدينة حلب، ونفت أن تكون لاجئة، أثار حنق الضيوف الكبار، وعلى رأسهم أحمد طعمة رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانا الذي جند كل خبرته السياسية في تفنيد حجج السيدة التي لم تتعود الدخول في جدل من هذا النوع.

وقد استغل طعمة والضيوف الاخوانيين الكبار فرصة عدم وجود موالين للنظام السوري بين الحضور، ليلقوا الاتهامات جزافاً على موسكو وطهران ودمشق في كل ما حدث ويحدث في سوريا اليوم.

يذكر أن قناة مكملين هي قناة فضائية مصرية تبث من تركيا وتابعة للإخوان المسلمين، وهي غير معترف بها في مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري.