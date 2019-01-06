وفاة في مغير السرحان واخرى لطالب مدرسة بالكرك

قضى شخص، اليوم الاحد، في مستشفى المفرق الحكومي، متأثرا باصابته البالغة التي تعرض لها خلال مشاجرة وقعت امس في منطقة مغير السرحان شمال مدينة المفرق.

وحسب مدير المستشفى الدكتور محمد الطحان، فان المتوفى كان تعرض لطعنات في انحاء متفرقة من الجسم، ما استدعى اجراء عملية جراحية، لكنه فارق الحياة صباح اليوم، متأثرا بجراحه البالغة، مشيرا الى اخلاء جثمانه الى الطب الشرعي في اربد لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ووفقا لمصدر أمني في مديرية شرطة البادية الشمالية، فان المشاجرة التي اندلعت امس، اثر خلافات مالية واسفرت عن مقتل اربعيني طعنا على الفور، اصيب فيها اثنان آخران، احدهما الذي توفي اليوم.

وفي الكرك توفي صباح اليوم الأحد، طالب مدرسة يبلغ من العمر 12 عاماً، إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة مدرسة وفقاً لمصدر طبي بالكرك.

واشار المصدر إلى أنّ “الطالب كان ذاهباً إلى مدرسته عندما دهسته إحدى حافلات مدرسة خاصة على مدخل منزل ذويه”.

ولفت إلى أنّه “تم نقل الطالب إلى مستشفى الكرك الحكومي ولاحقاً إلى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب”.

وأشرف على الكشف وتشريح الجثه مدعي عام الكرك أحمد أبو نوير ورئيس مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب الدكتور حسن الهواري.

وبين تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الشديد الناتج عن الإصابات المتعددة في الجسم.