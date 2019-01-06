هاني شاكر يطالب بوقف أغنية “مافيا” لانها قد تفسد جيلاً

انتقد نقيب المهن الموسيقية المصري هاني شاكر، الأغنية التي طرحها الممثل محمد رمضان قبل أيام، تحت عنوان “مافيا”، مؤكدًا أن كلمات “غنوة” واحدة من الممكن أن تفسد جيلًا كاملًا.

واعلن شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “ten”، أن النقابة ليس من حقها أن تمنع أحدًا، قائلًا: “ماليش سلطة أقول لأي حد يغني إيه”.

وناشد نقيب المهن الموسيقية الفنانين بأن “يتقوا الله فيما يقدمونه”.

وشدد على أن هذه النوعية من الأعمال لابد أن يوضع لها حد، “حتى نتمكن من أن نربي الأجيال المقبلة على الأخلاق الحميدة، وكفانا بلطجة وعنف”.

وطالب شاكر، الأجهزة المختصة بضرورة التدخل، من أجل وقف هذه النوعية من الأغاني.

وفجر كليب رمضان، بعنوان “مافيا”، موجة جدل بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت كلماته عبارات اعتبرها النقاد تحمل “لغة التكبر” لدى الممثل الشاب، فضلا عن رفضهم للكلمات المبتذلة في الأغنية.