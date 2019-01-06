“معاريف” تعترف ان التلاحم بين سوريا وحزب الله هو “التحدي العسكري” لإسرائيل في 2019

كشفت صحيفة عبرية، مساء أمس الاول الجمعة، النقاب عن التحدي الجديد لبلادها، في العام 2019، وعلى أكثر من جبهة.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء أمس الجمعة، أن التقارب السوري لحزب الله اللبناني هو التحدي الرئيس أمام الجيش الإسرائيلي في العام الجاري، 2019، وذلك رغم قرب الانتهاء من عملية “درع الشمال”، والخاصة بتدمير أنفاق حزب الله، على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن واقعة إسقاط الطائرة الروسية “إيل 22″، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي تسببت في أزمة بين روسيا وإسرائيل، وبأنه من وقتها والمقاتلات الإسرائيلية لا يمكنها التحرك بسهولة ويسر داخل الأراضي السورية، كما سبق، كما أن الأشهر القادمة تعني وجوب إعادة العلاقات بين موسكو وتل أبيب، لهذا الغرض.

وأوردت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والخاص بالانسحاب الأمريكي من سوريا، وفجأة، تسبب في وقوع أزمة داخلية في إسرائيل، لوقوفها وحدها أمام إيران في سوريا، وهو ما يستدعي معه ضرورة البحث عن حلول ناجعة وعاجلة، فضلا عن الاستعداد للعمل على جبهتين معا، وفي وقت واحد، وهي جبهة حزب الله اللبناني، والجبهة السورية، وهو التحدي القادم لإسرائيل، خلال العام الجاري، 2019.