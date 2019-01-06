قانون امريكي ” شيطاني” يقضي بتحويل جثث البشر الى سماد

سيتيح مشروع قانون امريكي مقترح تحويل الجثث البشرية إلى مواد مغذية للتربة، باستخدام تقنية تسرع في تحليلها، ومن ثم تقديم هذه المادة إلى أقارب المتوفي.

ويخطط عضو مجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن جيمي بيدرسن، لتقديم مشروع قانون للمناقشة في النصف الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، بحسب قناة “إن بي سي”.

ويسمح هذا القانون بوضع الجسم في جهاز خاص، مما سيؤدي إلى تسريع تحلل الجثث لحالة التربة المغذية، ومن ثم يمكن تسليم هذا الرفات إلى أقارب المتوفي.

ونقلت القناة التلفزيونية عن بيدرسن قوله: “إن الأشخاص الذين كتبوا لي من جميع أنحاء الولاية ينزعجون من إمكانية أن يصبحوا شجرة أو أن يكون لهم بديل آخر لأنفسهم”، مشيرا إلى أن طريقة الدفن هذه ستكون مفيدة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الجنازات العادية أو لا يعتبرون الحرق وسيلة مناسبة.

وأضافت القناة أن هذه الطريقة الجديدة لدفن جثث الموتى ستكلف 5.5 ألف دولار في حين أن الدفن التقليدي يكلف الآن أكثر من 7 ألاف دولار. وفقا للجمعية الوطنية لمديري الجنازات لعام 2017، يشار إلى أن الحرق في الولايات المتحدة يكلف أقل من ألف دولار، ولكن هذا المبلغ لا يشمل دفع الخدمات وشراء الجرة.

وأجرت جامعة ولاية واشنطن الحكومية برنامجا تجريبيا بقيمة 75 ألف دولار، وتم الاختبار على ست جثث تطوعت أصحابها لهذا البرنامج.

وأكد الباحث الرئيسي لين كاربنتر- بوغز أن هذه الطريقة آمنة ، ولكنها ليست مناسبة للجميع، لأن بعض الجراثيم يمكن أن تؤدي إلى مرض الجمرة الخبيثة، ومن أجل سلامة طريقة الدفن هذه، لابد من استبعاد الجثث الذي مرض أصحابها بأمراض معينة. ومن المقرر نشر نتائج الأبحاث في عام 2019.