شكران مرتجى محرومة من الإنجاب ولكنها تتجنب الخوض في خصوصياتها

كشفت النجمة السورية شكران مرتجى أنّها حُرمت من الإنجاب مثل النجمة إليسا.

وأوضحت شكران أنّها لا تعتبر ذلك نهاية العالم، قائلةً: “أنا أؤمن أن الله يعطي كل شيء ويأخذ كل شيء ولكل منا نصيبه. لست مع أو ضد تبني الأطفل، لكن أنا ضد ذلك في مجتمعاتنا العربية التي لا تحتمل مثل هذه الفكرة، مجتمعنا قاسٍ جداً ولا يتقبل الآخر، فكيف على الأطفال الذين من الممكن أن يتم تبنيهم؟”.

ولم تشرح شكران أسباب حرمانها من الإنجاب، فلم تروِ ما حصل معها.

وعن حياتها الشخصية الغامضة، قالت شكران: “إنها حياتي الشخصية، فهي خاصة وملكي أنا، ولا أحب أن أتكلم بهذا الموضوع، الجمهور له علاقة بحياتي الفنية والعملية فقط، أما حياتي الشخصية مرتبطة بآخرين وأحترم خصوصيتهم. هناك الكثير من النجوم كفاتن حمامة، شادية وغيرهما لم نعرف شيئاً عن حياتهن الشخصية..أنا اخترت هذه المهنة، إذاً أنا تحت الضوء، فيحق للجمهور أن يعرف أخباري العملية والفنية فقط”.