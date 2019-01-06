اول الرقص حنجلة.. مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لعزل ترامب

قدم السيناتور الأمريكي براد شيرمان مشروع قانون لمجلس النواب بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

ورأى شيرمان أنه لا يوجد ما يمنع أعضاء الكونغرس من مناقشة المشروع، مؤكدا أن عزل “ترامب” عن الرئاسة سيكون جيدا لأمريكا.

واعتبر شيرمان أن إعاقة العدالة هي أوضح جريمة جنائية ارتكبها “ترامب” خلال فترة رئاسته حتى الآن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال إنه لم يقم بأي عمل يمكن أن يكون سببا لإقالته.

وأكد شيرمان أن تقديمه لمشروع القانون لا يأتي في سياق المنافسة الحزبية ولكنه “التزام منه بالدفاع عن الدستور الذي ينتهكه ترامب”، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون تمت كتابتها منذ يوليو/تموز 2017.

ورأى شيرمان أن ما كشفت عنه التحقيقات حتى الآن بالإضافة إلى الشهادات والمعلومات المتوفرة كافية لعزل ترامب، مضيفا: “لا حاجة إلى الانتظار حتى تعطينا جميع التحقيقات المتنوعة فهرسا كاملا عن كل أفعال ترامب المحتملة”.

وتابع: “لدينا أدلة واضحة ومقنعة على أن ترامب مذنب بعرقلة العدالة. لقد حان الوقت الآن لكي تبدأ اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب جلسات استماع حول العزل”.

وأشارشيرمان إلى التهديدات التي تلقاها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق جيمس كومي من أجل حمله على الحد من التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق “مايكل فلين”، مؤكدا أن ذلك يعد جناية بموجب المادة 1512.

وعبر شيرمان عن اعتقاده أن الكونغرس الحالي قد لا يتمكن من عزل ترامب، ولكن تقديم مشروع قانون العزل، جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى، ربما يقنع موظفي البيت الأبيض والنواب الجمهوريين بممارسة مزيد من الضغوط على “ترامب”.

ولفت إلى أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يحذرون ترامب علنا ​​وسرا من أنه يحتاج إلى كبح جماح سلوكه وإلا سيصبح عزله حقيقيا”.

وأضاف: “ربما ينجح الجمهوريين والعاملون في البيت الأبيض في إقناع ترامب بممارسة السيطرة على الانفعالات والحكم بكفاءة. ربما يستطيعون إقناعه بأن لا يضطر أبدا مرة أخرى إلى تفجير معلومات استخباراتية حساسة للغاية لوزير خارجية روسي”.

وتوقع شيرمان أن يواصل ترامب ممارساته المتهورة في الحكم، ما قد يدفع الجمهوريين للانضمام في نهاية المطاف إلى جهود العزل”.