القائمة المبدئية للطلبة المرشحين للاستفادة من صندوق دعم الطالب / رابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد القوائم المبدئية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والبعثات والقروض للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية الرسمية للمستويين البكالوريوس والدبلوم المتوسط والمنفذة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي 2018 – 2019.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلكترونياً (52032 ) طلباً منها (5230) طلباً لمستوى الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنية . وقد بلغ عدد الطلبات التي تم ايقافها وتجميدها كليا بسبب عدم تسليم الوثائق أو مخالفة الانظمة والتعليمات (4398) طلباً منها (506) طلباً لمستوى الدبلوم المتوسط للتخصصات التقنية .

وقد تمت دراسة (47634) طلباً منها (4724) طلباً لمستوى درجة الدبلوم المتوسط. وعليه تم ترشيح (42912) طالباً وطالبة للاستفادة من المنح والقروض منهم( 2120) طالباً لمستوى درجة الدبلوم المتوسط. ومن الجدير بالذكر بأن الديوان الملكي الهاشمي العامر عمل على شمول (69) طالباً وطالبة كعدد اضافي من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية من مدارس مناطق جيوب الفقر بمنح الديوان الملكي الهاشمي العامر .

وقد تم تدقيق جميع هذه الطلبات من قبل اللجنة الفنية المختصة في الوزارة ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالطلبة من قبل المعنيين في وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة والمفاضلة بين الطلبة حسب المعايير الرئيسة وهي الوضع الاكاديمي للطالب ودخل الاسرة ومكان الاقامة (البعد أو القرب من الجامعة) وعدد الاخوة الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع، وكان عدد الطلبة المرشحين للاستفادة موزعين على النحو المبين في الصورة أدناه:

ويمكن للطلبة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج المبدئية www.dsamohe.gov.jo، وفي حال رغب الطالب في الاعتراض فعليه ان يتقدم بطلب اعتراض الكترونيا اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 7 – 1 – 2019 ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15- 1- 2019 أن يسلم الوثائق المعززة لاعتراضه في مكتب المستشار الثقافي في الجامعة التي يدرس فيها .

ومن الجدير بالذكر بأن عدد الطلبة الذين استفادوا من صندوق دعم الطالب ومنذ نشأته عام 2004-2005 وحتى عام 2017 – 2018 حوالي 320539 طالبا وطالبة بقيمه وصلت 250 مليون دينار أردنيا.