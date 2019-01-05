عدد جديد من مجلة الدراسات الفلسطينية

في عددها الجديد 117، شتاء 2019، تعالج “مجلة الدراسات الفلسطينية” ثلاث مسائل رئيسية: مصير اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً في لبنان؛ وما يجري في قطاع غزة وما يخطط له؛ و”قانون أساس القومية” الذي يفضح حقيقة إسرائيل كدولة قامت على العنصرية؛ أمّا الخيط الذي يجمع بين هذه المسائل، فهو “صفقة القرن” التي يُراد منها وأد قضية فلسطين، في مرحلة عنوانها التهافت العربي.

في لبنان حيث برزت مسألة هجرة “طوعية” للاجئين الفلسطينيين عبر أحد مكاتب السفريات، فإن حقيقة الأمر أنها عملية تهجير منظّمة وعلنية، تستند إلى سنين طويلة من التضييق عليهم. فكشف تحقيق منير عطالله “تهجير الفلسطينيين من لبنان… سماسرة بغطاء محلي ودولي” طرف الخيط اللبناني من هذه العملية، لكن خيوطه الأخرى التي تمتد إلى القارتين الأميركية والأوروبية، لا تزال غامضة وبحاجة إلى مزيد من البحث..

أما مسألة غزة، حرب غزة الخاطفة فقد أثارت عاصفة سياسية في اسرائيل وكادت تطيح حكومتها يمينية. فقد احتلت باب مداخل، فكتب عدنان أبو عامر: “المواجهة الأخيرة في غزة… دلالات الميدان ومؤشرات السياسة”، وتيسير محيسن: “غزة في صفقة القرن: كرة النار التي يتقاذفها الجميع”، وانطوان شلحت: “معضلة غزة وماهية الموقف الإسرائيلي”. وعن غزة أيضاً، تحقيق أنجزته سما حسن، بعنوان: “مبتورو الأطراف… مبتورو الحياة في غزة”.

“قانون القومية” اليهودي في إسرائيل، والذي عالجته “مجلة الدراسات الفلسطينية” في غير عدد خلال العام الماضي، شكل محور العدد الجديد، وشارك فيه: أنيس فوزي القاسم: “قانون الدولة القومية للشعب اليهودي: المعنى والمغزى”، وسلمى عرّاف بيكر: “قانون القومية ومحاولة نزع الصفة الرسمية عن اللغة العربية في إسرائيل”، وحسن جبّارين وسهاد بشارة: قانون أساس القومية: جذوره وأبعاده السياسية الجديدة”.

فضلاً، عن القضايا الثلاث المشار إليها، أعلاه، وفي باب مقالات، يكتب الباحث المقدسي نظمي الجعبة عن الاعتداءات على مقبرة باب الرحمة؛ ويكتب في الباب نفسه خالد الحروب مقالا بعنوان: “بريطانيا الاستعمارية: تصنيع أوسلو الانتدابية”؛ والياس خوري “مدخل لقراءة الهولوكست والنكبة”.

وفي باب دراسات مساهمتان: الأولى لهنيدة غانم: “الحرية والهزيمة في المشروع الوطني الفلسطيني”، والثانية لأحمد حنيطي: “قرية الجفتلك: المجتمع والاقتصاد تحت الاستعمار الاستيطاني”.

وفي باب فسحة تحتفي مجلتنا بنيل سحر خليفة جائزة “لي هو تشول تونغ إيلو” للآداب الكورية الجنوبية، عبر نشر مداخلتين لسيونغ غويونك سوك وسحر خليفة.

في باب قراءات، يراجع عوني فارس كتاب جميل هلال: “يوميات حصار بيروت صيف 1982: الرحيل من الخيمة الأخيرة”، وتقرأ منى عبدالله الكتاب الذي أعدّه معين الطاهر: “يوميات عدنان أبو عودة”. كما ننشر تتمة قصيرة لملف العودة المتخلية الذي كان محور العدد الماضي من خلال نصين لشفيق الغبرا: “عدة وجوه لحق العودة الفلسطيني”، ومايا أبو الحيّات: “الطريق رقم 6”.