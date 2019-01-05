الثوب الفلسطيني يقتحم الكونغرس الامريكي ويثير رعب ترامب الذي بات مهدداً بالطرد من البيت الابيض /فيديو
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جرينتش+2 12:17
رداً على تهديدات الأحمد.. حماس تستعد لفرض حظر تجول شامل على اراضي قطاع غزة بعد غدٍ

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