المدعي الإسرائيلي العام يؤيد توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بملفات الفساد

أفادت الإذاعة العبرية امس الجمعة، بأن المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان، يؤيد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بارتكاب مخالفات “رشاوى واحتيال”.

ويعتقد أشخاص من النيابة، ممن شاركوا في المُداولات الداخلية، أن نيتسان يرجّح بأنه يجب محاكمة نتنياهو بعد إخضاعه لجلسة استماع، لارتكابه مخالفة “رشاوى، في ملف يديعوت أحرونوت وبيزيك، واحتيال وخيانة الأمانة في ملف الفوائد”.

وقال نتنياهو يوم الإثنين الماضي في مؤتمر صحافي في البرازيل، إنه “لن يستقيل” حتى وإن قُدمّت ضده لائحة اتهام، متسائلا “ماذا لو قدّم رئيس الحكومة استقالته، في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده، ومن ثم أغلق الملف ضده؟”، أي ألغي الملف.

ويحذّر مسؤولون في النيابة من محاولة قد يقوم بها زملاء لهم “لدفن ملف يديعوت أحرونوت”، وعدم تقديم لائحة اتهام فيه.

وتأتي هذه التقارير، على الرغم من أن نيتسان شاي لم ينشر بعد، موفقه الرسمي من هذه الملفات. ويفيد مراسلنا، بأنه سيقوم بهذه الخطوة نهاية شهر شباط / فبراير المقبل، وسط خشية من أن “تحاول بعض الجهات، التأثير على موقفه”.

وعقّب مقّربو نتنياهو على هذا التقرير قائلين “متوسط الوقت اللازم، لاتخاذ قرار في ملفات تحقيق لشخصيات جماهيرية، في مكتب المدعي العام، هو 18 شهرا. من الواضح للجميع، أن عدم وجود نية حسنة، غير موجود لدى رئيس الحكومة نتنياهو، بل لدى أولئك الذين سرّبوا مرة أخرى، هذا الهجوم العنيف الذي لا أساس له، ضد رئيس الحكومة نتنياهو”.

وفي وقت سابق امس الجمعة، اعتبر نيتسان، ما يجول في بعض الأوساط الإسرائيلية، بأنه “إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن الملايين سيخرجون إلى الشوارع، ولن يقبلوا بذلك”، اعتبرها “عبارة إشكالية للغاية”.

وفي المؤتمر السنوي حول القانون العام في حيفا (شمال)، قال نيتسان إن “رياحا سيئة تهب هنا، لكن الديمقراطية الإسرائيلية متجذرة ولن تنهار”.

ويواجه نتنياهو إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده، في ملفات الفساد، التي يعتبرها “مؤامرة من قبل اليسار والصحافة والسلطات، للإطاحة به”.

من جانبه، قال نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية راز نازري، إنه “يجوز انتقاد سلطات تطبيق القانون، لكنني ألاحظ تصريحات تقوّض شرعيتها، وتمس بثقة الجمهور بالديمقراطية”.

وبعد أن حققت الشرطة في ملفات الفساد ضد نتنياهو طويلا، قالت إن خُلاصتها تحتوي على “دلائل تشير إلى أنه يوجد مكان لتقديم لائحة اتهام”. وأوصت الشرطة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بتقديم هذه اللائحة، وأحالت نتائج تحقيقاتها إلى النيابة.

وسينظر مندلبليت بتوصية شاي نيتسان، بعد أن يدرس نتائج استنتاجاته. ويتعرّض المستشار القضائي في الآونة الأخيرة، لهجوم من قبل نشطاء اليمين الإسرائيلي، ما دفع الشرطة الإسرائيلية، إلى تعزيز الحراسة عليه. وحطّم مجهولون شواهد قبر والده أيضا.

ويستعد الإسرائيليون لانتخاب ممثليهم في البرلمان (الكنيست)، في التاسع من إبريل / نيسان المقبل، علما أن استطلاعات الرأي، تشير إلى تراجع معسكر اليمين بعض الشيء.