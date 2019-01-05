السيسي يحاول سحب حديث تلفزيوني يعترف فيه بان العلاقة مع اسرائيل في افضل حالاتها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مقابلة مع شبكة تلفزيونية أمريكية ان التعاون المصري- الإسرائيلي بأفضل حالاته خلال هذه الفترة، وان القاهرة سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالتدخل ضد مقاتلي داعش في شبه جزيرة سيناء.

وذكرت شبكة “سي بي اس” الامريكية في تقرير ان اللقاء اجري مع السيسي خلال زيارته نيويورك في أواخر أيلول/سبتمبر، الماضي، لكنها فوجئت بعد وقت قصير من ابلاغهم عن طريق السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته.

وبثت “سي بي اس” تقريرا تضمن مقتطفات من اللقاء المصور عبر موقعها الالكتروني وشاشتها تحت عنوان “المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في بثها”، وأعلنت انها ستبث الحوار كاملا يوم غدٍ الاحد، ولم توضح الشبكة الامريكية الأسباب لتأخرها ثلاث أشهر ببث اللقاء، وحتى الان امتنعت الحكومة المصرية التعليق على ادعاءات القناة بخصوص رفض السلطات المصرية بث المقابلة.

وفي المقابلة أجاب الرئيس المصري حول ما إذا كانت علاقة مصر مع إسرائيل بأفضل حالاتها وقال:” هذا صحيح …بالفعل هناك تعاون كبير بيننا”.

كما ذكر السيسي في المقابلة مع الشبكة الامريكية بان “مصر سمحت لإسرائيل بالتدخل الجوي” وضرب عناصر داعش في شمال سيناء.

وقال الرئيس المصري، بحسب “سي بي أس”، “لدينا تعاون واسع النطاق مع الإسرائيليين”.

ونفي الرئيس المصري ما ذكره له المذيع بالمقابلة، نقلا عن منظمات حقوقية من أن هناك نحو 60 ألف معتقل سياسي في مصر، وقال: “لا أعرف من أين أتوا بمثل هذه الأرقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون. عندما تكون هناك أقلية تحاول أن تفرض أيديولوجيتها المتطرفة، فيجب أن نتعامل معها بغض النظر عن عددهم”.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في 26 أيلول /سبتمبر الماضي أن الرئيس المصري أجرى حوارا مع “سي بي إس” على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول خلاله مختلف الملفات الداخلية والإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.

وقال السيسي في المقابلة إن اعتصام رابعة العدوية، الذي نظمه مؤيدون للرئيس السابق محمد مرسي عقب عزله، كان “مسلحا”، وأنه كانت هناك عدة محاولات لفضه سلميا.