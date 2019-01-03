وزارة التربية تخصص غرفتي عمليات لمتابعة سير امتحانات “شتوية التوجيهي”

شكلت وزارة التربية والتعليم غرفتي عمليات، احداهما في مركز الوزارة والاخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات؛ لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة في دورتها الشتوية 2019.

وقال الناطق باسم الوزارة وليد الجلاد ان غرفتي العمليات سيناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها.

وفيما يلي أرقام هواتف الغرفتين:خلوي: 0777710700، 0777713362، 0796795968، 0772370383، 0796757671، 0777222151أرضي: 065699916، فاكس 5661894.

يذكر أن أولى جلسات الامتحان ستبدأ في الخامس من الشهر الحالي، وتستمر حتى التاسع عشر من ذات الشهر.