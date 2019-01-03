مجلس النواب يشرب حليب السباع ويطلب مناقشة اتفاقية الغاز الإسرائيلي بعد - وليس قبل - ابرامها وتوقيعها
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نحو مواجهة “أسرلة التعليم” بمدينة القدس المحتلة

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