مجلس النواب يشرب حليب السباع ويطلب مناقشة اتفاقية الغاز الإسرائيلي بعد - وليس قبل - ابرامها وتوقيعها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:16
مستشار بوش الابن يجزم ان ترامب سيتنحى هذا العام شرط عدم ملاحقته قضائياً

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني