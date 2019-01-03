فُرجت.. حزب الله يتوقع حلاً وشيكاً وعاجلاً لمعضلة تشكيل حكومة لبنان

قال أحد كبار المسؤولين بجماعة حزب الله اللبنانية إن الجماعة تتوقع حلا ”قريبا جدا“ للجمود الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد خلاف سياسي استمر قرابة ثمانية أشهر.

ولم يتمكن الساسة اللبنانيون من الاتفاق على حكومة جديدة منذ انتخابات أجريت في مايو أيار حيث تختلف مواقف الفرقاء السياسيين بشأن توزيع الحقائب الوزارية مما يزيد اقتصاد البلاد اضطرابا.

وقال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله ”نعتقد أن الحل قريب جدا ويدخل في إطار عيدية الأعياد.

”إن شاء الله نتوقع تشكيل الحكومة في وقت قريب لأن نوايا الجميع هي نوايا إيجابية ولمصلحة الوطن“.

وقال قماطي إن تشكيل الحكومة يصب في مصلحة لبنان ”خاصة في ظل الخطر الإسرائيلي“.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلت عن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قوله بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون مساء امس الاول الثلاثاء إنهما ”مصممان“ على تشكيل حكومة.

وبعد أن بدت انفراجة وشيكة الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لنظام تقاسم السلطة على الأساس الطائفي المعمول به في لبنان، ظل الجمود مسيطرا على المشهد. لكن الحريري قال يوم الأحد الماضي إنه ما زال يعتقد أن الحكومة ستخرج للنور في أوائل العام الجديد.

ويثير غياب الحكومة المخاوف خاصة لأن لبنان يواجه مشاكل اقتصادية هيكلية وانعدام استقرار في المنطقة.