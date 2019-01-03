سلطة عباس “الوطنية” تسلم خائناً باع أراضٍ للإسرائيليين إلى أمريكا

قالت شبكة الأخبار العبرية الحكومية مساء امس الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية قررت تسليم عصام عقل (53 عاما) المدان ببيع أراضٍ في مدينة القدس ليهود، إلى الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها.

وأوضحت الشبكة، نقلاً عن مسؤول فلسطيني كبير لم تسمه، أن عقل يحمل الهوية الاسرائيلية والجنسية الأمريكية من سكان بيت حنينا، وحكمت عليه محكمة فلسطينية في الأسبوع الماضي بالمؤبد مع الأشغال الشاقة.

ونقلت الشبكة، عن مصدرها، أن السلطة تعرضت لضغوط أمريكية، ومن ممثلي الولايات المتحدة الذين زاروه في سجنه برام الله.

وحسب الشبكة، قررت السلطة بعد لقاءات بين مسؤولين أمنيين في السلطة، ونظرائهم الأمريكيين تسليم عقل للولايات المتحدة بعد انتهاء الاجراءات القانونية بحقه.

حسب المسؤول كان هناك معارضة لدى مسؤولين في السلطة لخطوة تسليم عقل، لكن المتهم أصبح يشكل عبئا على السلطة فقررت أن تنهي قضيته.