تحويل مشروع قانون العفو العام إلى اللجنة القانونية لمجلس النواب مع منحة صفة الاستعجال

قرر مجلس النواب امس الأربعاء، تحويل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 إلى اللجنة القانونية مع منحه “صفة الاستعجال”.

وقال عضو اللجنة النيابية القانونية النائب إبراهيم أبو العز، إنه “سيتم نقاش مشروع قانون العفو العام داخل اللجنة مطلع الأسبوع المقبل”.

وأضاف لموقع قناة المملكة الإلكتروني، أن اللجنة “ستعمل على زيادة بنود مشروع القانون وفقا للمطالبات النيابية، ليكون العفو أكثر شمولاً عما هو صادر من الحكومة في مشروع القانون”.

وتعهد رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة في وقت سابق بإعطاء مشروع قانون العفو العام “صفة الاستعجال”.

وقال إن “المجلس سيعمل على إقرار القانون بالسرعة اللازمة فور وصوله من الحكومة”.

ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني بإصدار قانون للعفو العام في 13 ديسمبر/كانون اول من العام الماضي.