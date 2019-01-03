بعد تقطيع جثة خاشقجي.. السعوديون يحيون رأس السنة بالرقص مع الجثث

ألقت شرطة منطقة مكة القبض على 5 أشخاص اقتحموا قسم التشريح في جامعة الملك عبد العزيز في جدة ليلة رأس السنة، ونشروا مقطعا مصورا لهم وهم يرقصون أثناء فتحهم أغطية الجثث.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن السلطات أحالت المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة بناء على توجيهات من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

واعتبرت جامعة الملك عبد العزيز في جدة على لسان متحدثها شارع البقمي، أن اقتحام الشبان الخمسة للمشرحة في كلية الطب والرقص مع الجثث، “تجاوز غير مقبول”.

وأشار البقمي إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة تحت إشراف عميد كلية الطب وعضوية مدير المستشفى، وتبين أن “مصور المقطع شاب مقيم من جنسية عربية ويعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي”.

وأضاف: “المتهم استدعي من قبل الجامعة وخضع للتحقيق واعترف بفعلته وبإحضاره 4 من أصدقائه من خارج الجامعة، وتم توثيق اعترافه بتمكين أصدقائه الأربعة من الدخول إلى الجامعة، مستغلا مسماه الوظيفي كمشرف وفي حوزته مفاتيح المباني”.

من جانبه، قال المستشار القانوني فهد محبوب، إن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم كما هو موضح في المادة الثالثة والفقرة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية يقضي بالسجن عاما كاملا، أو دفع غرامة مقدارها 500 ألف ريال، وهو مصير المتهمين باقتحام مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز.

كما لفت إلى وجود “تعميمات وتحذيرات بعدم التصوير في الجهات الحكومية، ويعتبر ما قاموا به مخالفا للنظام وتمت إحالتهم للسلطات وهناك حق عام وحق خاص للجامعة عليهم”.

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بالقبض على مجموعة من الشباب قاموا بالدخول لقسم التشريح في #جامعة_المؤسس وتصوير عدد

من الجثث وترويجها في وسائل التواصل

.. وجه سموه باتخاذ الإجراءات القانونية

بحقهم .#إماره_مكه pic.twitter.com/KG5d000MXr — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 2, 2019