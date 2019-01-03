بعد الولائم والحلويات في الاعياد.. نظّف جسمك من السموم بهذه الاطعمة

نظراً إلى صعوبة ضبط النظام الغذائي في موسم الأعياد مثل الأيام العادية، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يفرطون بتناول الدهون والسكريات بالقيام بتنظيف داخلي للجسم والجهاز الهضمي بواسطة بعض الأطعمة والمشروبات التي تطرد السموم والعناصر الزائدة عن الحاجة.

ابدأ بنتظيف جسمك بالفاكهة الطازجة وخاصة الغنية بالماء مثل البرتقال واليوسفي والغريب فروت والتفاح والموز.

وفي الأيام التالية احرص على تناول الخضروات الطازجة النيئة، مثل الجزر والفلفل الأخضر والخيار والخس والأفوكادو والبندورة.

ولتزوّد جسمك بالمغذيات التي تمنح الإحساس بالشبع، وفي الوقت تنفسه تحتوي على الألياف التي تنظف الجهاز الهضمي تناول الحبوب والبقول.

كما يعتبر البيض وصدر الدجاج والديك الرومي المشوي الخالي من الجلد أنسب أنواع البروتين لتنظيف الجسم.

واحرص على شرب الكثير من الماء على مدار اليوم.