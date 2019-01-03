القوات الأميركية بالكويت تنشر مروحيات إسعاف وإخلاء.. فهل من حرب قريبة؟

كشفت القوات الأميركية المتمركزة في الكويت النقاب أخيراً أنها قد بدأت فعلياً وللمرة الاولى في نشر وإجراء مناورات تدريبية بطائرات إسعاف وإخلاء مروحية عسكرية من طراز «UH-60L بلاكهوك» تهدف إلى تأمين الإخلاء الطبي لقادة القوات البرية من مناطق العمليات.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإن بيانا للجيش الأميركي ذكر أن مجموعة مروحيات الإسعاف والإخلاء تحمل اسم «سريِّة تشارلي»، وتنتمي إلى كتيبتي دعم جوي تابعتين بدوريهما إلى قوات ولايتي مينيسوتا وكانزاس، مشيراً إلى أنه قد تم إرسالها إلى الكويت في إطار توفير الدعم لعمليتي «العزم الصلب» و«درع اسبرطة» اللتين ينفذهما الجيش الأميركي في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2014.

ونقل البيان عن الميجور ناثان بير قائد سريِّة مروحيات الإسعاف والإخلاء قوله إن مهمتها الأساسية هي «تأمين الإخلاء الطبي لقادة القوات البرية من مناطق العمليات»، مبينا أن السريِّة شرعت منذ وصولها إلى الكويت في إجراء مناورات ميدانية تدريبية شاركت فيها وحدات عسكرية من معسكر بوهرينغ ومن معسكرات أميركية قريبة أخرى وقوات برية من الجيش الكويتي، بما في ذلك تدريبات في ميدان الأديرع.