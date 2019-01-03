السعودية تضع يدها على ميناء نفطي شيده عراق صدام قديماً

كشف مسؤول عراقي، اليوم الخميس، ان السعودية استخدمت ميناءً نفطيا على البحر الأحمر تم بناؤه بأموال عراقية، فيما اشار الى ان الجانب العراقي اعترض على ذلك.

ونقلت صحيفة خليجية عن المسؤول قوله ان “العراق بصدد طلب إيضاحات من الجانب السعودي حول استخدام المملكة في الفترة الأخيرة ميناءً نفطيا على البحر الأحمر، تم بناؤه بأموال عراقية ضمن اتفاق أبرم نهاية الثمانينيات بين البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب الخليج”.

وتابعت ان “المشروع يتضمن مدّ أنبوب نفط استراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق، بطاقة تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً وينتهي داخل الأراضي السعودية عند ميناء المعجز، القريب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وتم بناء الميناء التصديري وفقاً لاتفاقية بين البلدين بأموال عراقية، تنصّ على أنه ليس من حق الرياض التصرف دون العودة إلى بغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه”.

وتابع ان “العراق عازم على الاستيضاح من السعوديين حول ميناء المعجز والمباشرة من طرف واحد باستخدامه”، موضحا ان “الميناء تم بناؤه بأموال عراقية، وهو مثل أي مشروع استثماري تحكمه قوانين واتفاقيات، وسيتم الاستيضاح من الجانب السعودي لكون الموضوع متداولا في العراق”.

وباشر ميناء المعجز عملية التصدير قبل أن تندلع حرب الخليج الأولى، إلا أنه توقف عن التصدير بعد توقف الأنبوب العراقي عام 1990، فيما جرى تغيير اسم الميناء خلال الفترة الماضية من ميناء المعجز إلى ميناء ينبع الجنوبي.