الجزائر تغلق حدودها الجنوبية أمام عصابات المسلحين الفارين من سوريا

منعت الجزائر جميع السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر للحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات ما يسمى بالمعارضة السورية إلى أراضيها إذ تعتبر أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية حسن قاسمي قوله إن ” السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه بأنهم متشددون وبأنهم ليسوا محل ترحيب”.

واضاف ” لقد استضفنا 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية، لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فارين من سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا”.

وتابع أن ” نحو 100 سوري وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر”، مشيرا الى أن ” السوريين وصلوا عبر مطارات دولية مستخدمين جوازات سفر مزورة”.