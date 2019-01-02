ميت رومني: ترامب فشل في الارتفاع الى مستوى منصبه

وبخ المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية السابق ميت رومني الرئيس الامريكي ، مشيرا الى أن ترامب يثير الاستياء في انحاء العالم .

وقال رومني في تصريح نشرته صحيفة واشنطن بوست إن” “تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا والادعاء الأهوج للرئيس بأن أميركا كانت بمثابة “الأبله” لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية، كلها أمور تحط من رئاسته”.

واضاف أن ” كلمات وافعال ترامب اثارت الاستياء في العالم ” ، مشيرا الى أن ” سلوك ترامب في المجمل خلال العامين الأخيرين دليل على أن الرئيس لم يرق إلى مستوى المنصب”.

ويعبر رومني عن موقف مستقل قبل ساعات من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ بعد انتخابه عضوا بالمجلس عن ولاية يوتا.