كواليس حياة الأسد وتهانيه لجيشه بحلول العام الجديد / فيديو

نشرت الرئاسة السورية على وسائل التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” مقطع فيديو أظهر كواليس حياة الرئيس السوري بشار الأسد داخل القصر الرئاسي السوري في دمشق.

وأظهر مقطع الفيديو مراحل استعداد الرئيس السوري بشار الأسد للحوارات مع القنوات التلفزيونية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى اللقاءات التي يجريها مع رؤساء الدول والوزراء والوفود الأجنبية المختلفة التي تزوره.

وتضمن المقطع فيديو لاستقبال الرئيس السوري لمختلف الشخصيات في القصر الجمهوري والزيارات الميدانية التي قام بها الأسد برفقة زوجته السيدة الأولى أسماء الأسد.

ووثق المقطع أيضا الزيارة التي أداها الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا ولقاءه بالرئيس الأسد، معلنا عودة العلاقات بين دمشق والخرطوم.

كما هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الجيش السوري بمناسبة حلول العام الجديد.

وكتبت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” قالت فيها: “لكل من ضحى بروحه أو جسده كرمى للوطن.. لكل من مازال يحمل سلاحه الآن في الميادين والجبهات والشوارع والساحات لننعم جميعا بالأمن والأمان.. لكل من سُرح بعد سنوات من التضحيات دفاعا عن تراب سوريا.