قائمة بأبرز الافلام والأحداث والوفيات الفنيّة العربية عام 2018

شهد عام 2018 عدداً من الأحداث والقضايا الفنيّة التي شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي ، البعض كان سعيداً والآخر إتسم بالحزن والمشاكل على الصعيدين الشخصي والعام .

أبرز الأفلام لعام 2018

عام 2018 شهد إنتعاشة كبيرة بسوق السينما العربيّة من خلال إنتاج أفلام عربيّة جديدة لممثلين عرب من الصفين الأول والثاني.

وتميزت الأفلام العربية الجديدة بتنوع المحتوى وعودة أبرز نجوم السينما من خلال أعمال درامية ارتبطت بقصص وأحداث اقتربت من الواقع العربي وتنوعت ما بين الكوميدي والدرامي والاجتماعي والرومانسي والأكشن.

البدلة

من أهم الأفلام العربية الجديدة لعام 2018، فيلم البدلة الكوميدي للمغني والممثل تامر حسني ومحمد البزاوي ودلال عبد العزيز، وقد تصدر الفيلم إيرادات أفلام عيد الأضحى محتلاً المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيه بإيرادات قدرها مليونان و400 ألف دولار. ويظهر النجم تامر حسني في هذا الفيلم الاجتماعي الكوميدي، بإطلالة مغايرة عن أفلامه السابقة، وقد تقمص دور منتحل صفة ضابط شرطة مما تسبب له في مشاكل كثيرة وتورط مع بعض الأشخاص الإرهابيين.

الديزل

فيلم التشويق والإثارة الديزل للنجم المصري محمد رمضان والممثلة ياسمين صبري. حقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيراً منذ بداية عرضه وبلغ مجموع إيراداته في أربعة أسابيع مليون و200 ألف دولار محافظاً بذلك على مركزه في مقدمة الأفلام العربية الجديدة.

تدور قصة الفيلم حول شاب مصري بدر الديزل يعيش في حي شعبي وتعرف إلى نجمة سينمائية مشهورة “دنيا” التي تساعدها خطيبته عفاف، لكن تنقلب الأحداث رأساً على عقب بعد مقتل عفاف ويقرّر الديزل الانتقام ممن قتلها.

كفرحانوم

وأبرز الأفلام لعام 2018 كان فيلم “كفرحانوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي الذي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان “كان”، كما رشّح إلى جائزة “غولدن غلوب” العالمية.

ويروي فيلم “كفرناحوم” قصة الطفولة المعذبة والاستعباد المعاصر ومفهوم الحدود ويتناول سيرة طفل سوري لاجئ في لبنان، واختارت لبكي ممثلين ناشئين لبطولة فيلمها وحرصت على انتقاء من يعيشون حياة غير مستقرة مثل شخصيات فيلمها وبينهم ممثلة دخلت السجن أثناء التصوير.

وتدور أحداث فيلم الدراما الواقعية في أحياء بيروت الفقيرة وتحكي عن حياة زين وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما ويحاول دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى.

ويبدأ الفيلم وينتهي بمشهد في قاعة محكمة حيث يقاضي زين والديه اللذين أنجبا عددا كبيرا من الأطفال لأنهما جاءا به إلى الحياة، وذلك في حبكة فريدة ابتكرها صناع الفيلم الذين التزموا بنقل حقائق شهدتها مخرجته وعاشها الكثيرون من أفراد طاقم التمثيل.

ومن المقرر أن تنافس أفلام من اليابان والمكسيك وألمانيا وبلجيكا، إلى جانب لبنان، على جائزة “غولدن غلوب”، في فئة “أفضل فيلم بلغة أجنبية”.

وسيتنافس على الجائزة المرموقة لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عمل المخرج الياباني، هيروكازو كورايدي، “متجر اللصوص”، الحاصل في مهرجان “كان” السينمائي على جائزة النخلة الذهبية، والفيلم البلجيكي “الفتاة”، والفيلم الألماني “لا تنظر بعيدا”، والفيلم “روما” للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارونا.

يذكر أن حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” في دورته الـ 76، يقام في 6 كانون الثاني 2019، في فندق “بيفرلي هيلتون” بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعتبر جوائز “غولدن غلوب” واحدة من أهم الجوائز التي تقوم بتكريم الإنجازات الفنية المتميزة في المجالين السينمائي والتلفزيوني كل عام.

قضايا أثارت الجدل

فستان رانيا يوسف

ظهرت الممثلة رانيا يوسف بفستان مثير كشف عن مؤخّرتها بمهرجان القاهرة السينمائي ما تسبب في أزمة كبيرة وغضب شديد للجمهور.

وبالرغم من أنها أعلنت اعتذارها وقدمت بعض التبريرات بأن بطانة الفستان قد رفعت بدون أن تلتفت لها، لكن تم تحديد جلسة لمحاكمتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور وتم إخلاء سبيلها ومازالت القضية جارية حتى الآن.

إصابة إليسا بالسرطان

النجمة إليسا شكلت هذا العام نموذج المرأة القوية بعد إعلانها بجرأة عن إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لرحلة علاج قاسية إنتهت بإنتصارها عليه .

وأعلنت إليسا عن خبر إصابتها بالمرض من خلال أغنيتها المصوّرة “إلي كل الي بحبوني” من ألبومها الغنائي الأخير. إليسا سردت في الكليب حقيقة معاناتها مع مرض سرطان الثدي طيلة الفترة الماضية، من خلال تسجيل صوتي أوضح تأثرها الشديد مما عانت منه ومرت به وكشفت عن تعافيها التام من هذا المرض.

وبمجرد إعلانها عن الخبر، سارع العديد من أصدقاء إليسا من الفنانين بتهنئتها بالشفاء من المرض الخطير.

زياد الرحباني والسيدة فيروز

بعد قطيعة دامت لسنوات، أعلن الفنان زياد الرحباني في إطلالة تلفزيونية عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته السيّدة فيروز وكشف عن حفل لفيروز هذا العام الجديد .

وأشار إلى إنه يتواصل يوميا مع فيروز بعد سوء تفاهم وقع بينهما على خلفية إعلانه عن موقفها السياسي.

كما أكّد أنه يزور والدته يوميا حيث يقوم بترتيب حفلة مشتركة لهما العام القادم، موضحا أن ما وقع مجرد سوء تفاهم استفاد منه أناس كثيرون.

عمرو دياب ودينا الشربيني

انتشرت الأقاويل حول علاقة حب تجمع بين الميجا ستار عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، دامت هذه الشائعات لعدة سنوات دون رد واضح وصريح من الطرفين.

واكتفى عمرو دياب ودينا الشربيني بالظهور سويًا في كل المناسبات، ولاحظ رواد التواصل الإجتماعي سفرها معه في كل بلد يتوجه لها، ولم يكترث عمرو دياب أن يوضح حقيقة علاقتهما.

ولكن مؤخرًا في إحدى الحفلات، قام عمرو دياب بتقديم دينا الشربيني للجمهور وأهداها أغنية “يا أجمل عيون” قائلًا: “اهي دي اللي بغنيلها برج الحوت”، مشيرًا إلى أنها تشعر بالخجل ولكنها ممثلة متميزة.

ويعتبر هذا الموقف، اعترافاً واضحاً وصريحاً من “الهضبة” بإرتباطه بدينا الشربيني بشكل رسمي.

سعد لمجرد يغتصب فتاة للمرة الثانية

وأشعل الفنان المغربي سعد لمجرد السوشيال ميديا غضبًا وذلك بعد اتهامه باغتصاب فتاة في فرنسا للمرة الثانية وهو مازال متهمًا بقضية إغتصاب أخرى، الأمر الذي أغضب الجمهور منه، وتم الإفراج عنه مؤخرًا.

الوفيّات

فجع الوسط الفني في العالم العربي عام 2018، بوفاة عدد كبير من نجوم الفن الذين كان لديهم تأثيراً كبيراً في الحياة الفنية بعد أن قدّموا الكثير من الأعمال التي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد .

وفقدت الساحة الفنية العربيّة 70 فناناً من أبرز فناني الوطن العربي، والذين تسببت وفاتهم في صدمة وحزن لجمهورهم وزملائهم بالوسط الفني.

الفنان اللبناني نهاد طربيه

توفّي الفنان اللبناني نهاد طربيه مساء الجمعة 26 كانون الثاني، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة لدى وصوله لمطار باريس، وتم نقله إلى مستشفى ولكنه فارق الحياة بها.

يذكر أن نهاد طربيه هو صاحب أغنية “بدنا نتجوز عالعيد”، و”شدو البلابل”، و”مشوار الحياة”، و”أنا فلاح”.

الفنانة الفلسطينية ريم بنا

توفيت الفنانة الفلسطينية ريم بنا، في العاصمة الألمانية برلين عن عمر يناهز الـ 52 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ريم بنا، كانت قد أصيبت بالمرض منذ تسعة سنوات، وأعلنت توقفها عن الغناء في 2016، وكانت قد عانت من تدهور حالتها الصحية مؤخرًا وفقًا للبيان الذي نشرته عائلتها وطالبت جمهورها بالدعاء لها لتتجاوز هذه الأزمة.

الفنانة المصرية مديحة يسري

رحلت عن عالمنا، الفنانة المصرية مديحة يسري، يوم 30 أيار، بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، عن عمر يناهز الـ97 عامًا.

يذكر أن مديحة يسري من مواليد 3 كانون أوّل 1921، و اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبدالوهاب في فيلم “ممنوع الحب”، عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

الفنانة السورية مي سكاف

توفيت الفنانة السورية مي سكاف بشكل مفاجىء وفي ظروف غامضة، بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 49 عامًا في باريس، حيث تقيم منذ خروجها عام 2013 من سورية بعد أن تم اعتقالها مرّات عدة بسبب معارضتها النظام.

وشاركت مي بالعديد من الأدوار التي تميزت بالتعقيد والعمق، حيث اختارها المخرج المعروف عبد اللطيف عبد الحميد لبطولة فيلم “صعود المطر” لتكتسب مزيدا من الشهرة والنجومية.

كما اختارها المخرج الراحل نبيل المالح لبطولة مسلسل “أسرار الشاشة”.

الفنان المصري جميل راتب

توفي الفنان المصري جميل راتب، صباح الأربعاء 19 أيلول 2018، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاماً.

وكان النجم القدير قد عانى لفترة طويرة من المرض وأمضى فترة علاج في فرنسا.

ومن أشهر أعماله السينمائية “الصعود إلى الهاوية” و”الكيف” و”الساحر” و”لورنس العرب” و”البداية”، وفي الدراما التلفزيونية بأعمال مثل “الراية البيضا” و”ضمير أبلة حكمت” و”يوميات ونيس”.

الفنانة اللبنانية إلهام فهد

توفيت صباح السبت 27 تشرين الأوّل الفنانة اللبنانية إلهام فهد، الشهيرة بلقب “الأميرة الصغيرة”، عن عمر يناهز الـ 45 وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

إلهام فهد، قدّمت العديد من الأعمال الغنائية والاستعراضية وعرفها الجمهور من خلال أغنيات متنوعة من أشهرها “أصلي شرقي”، “وقالولي إنك معلم”.

الفنان الجزائري رشيد طه

رحل نجم الراي الجزائري، رشيد طه، إثر نوبة قلبية في منزله بالعاصمة الفرنسية، باريس، عن عمر يناهز الـ59 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً فنياً سيبقى حياً في الأذهان لفترة طويلة قادمة.

اشتهر طه بعدة أعمال، كان أبرزها أغنية “يا رايح وين مسافر” لدحمان الحراشي، وهي الأغنية التي يظن عدد من معجبي أحد أشهر مغنيي الراي أنها له.

وظهر المغني الجزائري في عدة حفلات، كان أشهرها تلك التي غنى فيها أغنية “عبد القادر” على المسرح رفقة الشاب خالد والشاب فضيل، والتي أصبحت أحد أشهر الأغاني في العالم العربي خلال العقدين الماضيين.

رحيل طه، ترك أثراً كبيراً في نفوس محبيه وزملائه الفنانين الذين نعوه بعبارات مؤثرة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.