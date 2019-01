غنى للاسد.. سعد الصغير يحيي حفل رأس السنة في سوريا (فيديو)‎

View this post on Instagram

قام الفنان سعد الصغير حفل راس السنه في سوريا وكالعاده الفنان سعد الصغير يشعل الاجواء في سوريا في حضور عدد كبيبر في الحفل وسط محبي الفنان سعد الصغير وتمتع الجمهور وسط فرح وغناء الفنان سعد الصغير في #الحفله الاوله في سوريا وكان حضر الحفل فنانين عرب من لبنان سوريا العراق كويت مصر وكانت سهره خاصه علي شعب سوريا العظيم في تألق الفنان سعد الصغير ❤️ شكرا شعب سوريا العظيم