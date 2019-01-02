دفعات جديدة من اللاجئين السوريين تعود تباعاً الى رحاب الوطن

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، يوم امس الثلاثاء، عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز انه “خلال اليوم الماضي، عاد 1033 لاجئ سوري من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك، عاد من لبنان 364 لاجئ عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 109 من النساء و185 طفلا)، و669 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (201 امرأة و 341 طفلا)”.

وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة تطهير نحو 12 هكتارا من الأراضي وإبطال مفعول 28 عبوة ناسفة، من بينها عبوة واحدة يدوية الصنع.

كما تم ترميم ستة منازل، ومحطة مياه، ومحطة كهرباء ومشفى.

وكان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، قد أعلن أمس الاول الاثنين، عودة أكثر من 1200 شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة.

وعاد أمس الاول الإثنين 1294 لاجئ من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 398 شخص عبر معبري جديدة يابوس وتلكلخ، (من بينهم 120 امرأة و203 طفلا)، و896 لاجئ عادوا من الأردن عبر معبر نصيب، من بينهم (269 امرأة و457 طفلا).