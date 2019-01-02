القبض في البادية الشمالية على عصابة مروجين للمخدرات تضم خمسة اشخاص من جنسية عربية

تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع قضيتين منفصلتين في البادية الشمالية خلال الأيام الماضية القت القبض في الأولى على خمسة مروجين من جنسية عربية وبحوزتهم 140 ألف حبة مخدرة فيما ألقت القبض في الثانية على مروج بحوزته 105 كفوف من حشيش.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان اليوم الأربعاء إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات “داهموا احد المنازل في منطقة الزعتري بناء على معلومات حول حيازة خمسة أشخاص من جنسية عربية لكميات من المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، وبتفتيش المنزل ضبط بداخله 140 ألف حبة من كبتاجون”.

وتم في القضية الثانية، بحسب السرطاوي “القبض على مروج مصنف بالخطير اثناء قيامه بالترويج لبيع 105 كفوف حشيش في منطقة صبحا وصبحية مقابل مبلغ مالي كبير”، مشيرا إلى انه بوشر بالتحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.