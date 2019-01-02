القبض على 43 مطلوباً بقضايا مالية وجزائية بملايين الدنانير

ألقت إدارة التنفيذ القضائي القبض على ٤٣ مطلوبا بقضايا مالية وجنائية مختلفة، وكان أبرز من تم إلقاء القبض عليهم شخص بحقه ١٣ طلبا أحدها بقيمة مالية تجاوزت المليون وثلاثمائة ألف دينار وآخر بحقه ٨ طلبات ومبلغ مالي سبعمائة واثنين وخمسين ألف دينار .

وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام فإن الجهود المستمرة في متابعة الأشخاص المطلوبين والتي ينفذها العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، ومن خلال شعبة المتابعة في الإدارة ومختلف الأقسام المنتشرة في المملكة، وخلال الاسبوع الماضي ، قد أدت إلى إلقاء القبض على ٤٣ شخصا من المطلوبين بعدة طلبات للجهات القضائية عن قضايا مالية كبيرة وجزائية.

وأوضح الناطق الإعلامي أن جهود المتابعة قد أسفرت عن إلقاء القبض على أشخاص عدد منهم قد تجاوزت طلباتهم العشرين طلبا وصولا الى ٢٩ طلبا من بينهم شخص بحقه ٢٠ طلباً، ومبلغ مالي نصف مليون دينار.