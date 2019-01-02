الأردن يناشد إسرائيل عدم التصعيد في واقعة دعس علمها

قالت قناة عبرية إن الأردن تقدمت بطلب جديد إسرائيل، يهدف لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” (باللغة العبرية)، مساء امس الثلاثاء، أن الأردن تقدمت بطلب عاجل لإسرائيل، بهدف التهدئة بين الطرفين، الإسرائيلي والأردني، على خلفية دعس وزيرة أردنية للعلم الإسرائيلي، داخل مقر النقابات المهنية بعمان.

وأفادت القناة العبرية بأن الأردن طلب عدم تصعيد الأزمة الأخيرة بين الطرفين، وبان عمان ترغب في إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وبأن إسرائيل اكتفت بتوبيخ السفير الأردني في بلادها، حتى لا تتأزم القضية من طرفها.

وكتبت القناة العبرية “هيئة البث الإسرائيلية” تغريدة لها على حسابها الشخصي على “تويتر”، أن عمان طلبت عدم تصعيد أزمة وزيرة الإعلام، جمانة غنيمات، التي داست على العلم الإسرائيلي عند دخولها مقر مجمع النقابات في العاصمة الأردنية، عمان، يوم الخميس الماضي.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قيام وزيرة أردنية بالدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها لمقر النقابات بالعاصمة عمان، الخميس الماضي، أمر “بالغ الخطورة”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب: ” تنظر وزارة الخارجية بخطورة بالغة لحدث إهانة العلم الإسرائيلي من قبل وزيرة في الحكومة الأردنية، في مبنى نقابة المهندسين في عمان”.

وتابعت “قدمت سفارة إسرائيل في عمان احتجاجا شديد اللهجة للمسؤولين الأردنيين، فيما تم استدعاء القائم بأعمال السفير الأردني في إسرائيل، محمد حميد، إلى مقر وزارة الخارجية للتوضيح”.